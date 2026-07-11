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GP Germania
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Qualifiche 2
  1. 1.M. Marquez
  2. 2.A. Marquez
  3. 3.F. Di Giannantonio
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MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Germania in diretta LIVE

Al Sachsenring scocca l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: Marc Marquez scatterà in pole position davanti a suo fratello Alex e a Di Giannantonio. Non parte Marco Bezzecchi, costretto a rientrare in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico alla clavicola sinistra fratturata nella caduta in qualifica

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LIVE

Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche del GP Germania

In mattinata pole position di Marc Marquez col nuovo record della pista (1:19.041)

Ben ritrovati dal Sachsenring, dove alle 15 andrà in scena la Sprint Race MotoGP (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

GP Germania, la Sprint Race LIVE su Sky e NOW dalle 15

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