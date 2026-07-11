GP Germania
Fine
Qualifiche 2
- 1.M. Marquez
- 2.A. Marquez
- 3.F. Di Giannantonio
GP Germania
Fine
Qualifiche 2
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Germania in diretta LIVE
Al Sachsenring scocca l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: Marc Marquez scatterà in pole position davanti a suo fratello Alex e a Di Giannantonio. Non parte Marco Bezzecchi, costretto a rientrare in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico alla clavicola sinistra fratturata nella caduta in qualifica
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche del GP Germania
In mattinata pole position di Marc Marquez col nuovo record della pista (1:19.041)
Ben ritrovati dal Sachsenring, dove alle 15 andrà in scena la Sprint Race MotoGP (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)