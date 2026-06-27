GP Olanda
Fine
Prove Libere 2
- 1.M. Bezzecchi
- 2.R. Fernandez
- 3.P. Acosta
GP Olanda
Fine
Prove Libere 2
MotoGP, qualifiche e pole del GP Olanda (Assen) in diretta LIVE
Inizia un super sabato ad Assen, con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole. Alex Marquez è fit dopo la caduta in Pre-qualifica, mentre il suo compagno di team Aldeguer è statro dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
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si parte!
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La caduta di Aldeguer nelle Pre-qualfiche
Frattura di una vertebra per Aldeguer, è unfit
Bagnaia 5°, Marc Marquez 6°: i 10 qualificati al Q2
MotoGP ad Assen, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1Vai al contenuto
Bezzecchi il più veloce nelle Pre-qualifiche: i risultati
Sabato show ad Assen: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50
Inizia un super sabato ad Assen, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per le Libere 2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.