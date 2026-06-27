Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Olanda
Fine
Prove Libere 2
  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.R. Fernandez
  3. 3.P. Acosta
GP Olanda
Fine
Prove Libere 2
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP, qualifiche e pole del GP Olanda (Assen) in diretta LIVE

Inizia un super sabato ad Assen, con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole. Alex Marquez è fit dopo la caduta in Pre-qualifica, mentre il suo compagno di team Aldeguer è statro dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

I QUALIFICATI AL Q2 - LE CADUTE DI ALEX MARQUEZ E ALDEGUER

in evidenza

GP Olanda LIVE su Sky: ora le FP2, poi le qualifiche

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il GP Olanda su Sky o in streaming su NOW
screen
LIVE

si parte!

Via alle FP2, ultime prove a disposizione dei piloti prima delle qualifiche

Marc Marquez a Sky: "Prima del rinnovo ho pensato al ritiro"

Marquez: 'Prima del rinnovo con Ducati ho pensato anche al ritiro'

Marquez: 'Prima del rinnovo con Ducati ho pensato anche al ritiro'

Vai al contenuto

Cecchinelli: "Senza abbassatori 30 km/h in meno in curva 1"

Bagnaia: "Ho fatto il tempo con la gomma usata di sei giri"

Bagnaia rivela: 'Ho fatto il tempo con la gomma usata di 6 giri'

Bagnaia rivela: 'Ho fatto il tempo con la gomma usata di 6 giri'

Vai al contenuto

Bezzecchi: "Moto ok sul veloce, ma si muove ancora tanto"

La caduta di Aldeguer nelle Pre-qualfiche

Frattura di una vertebra per Aldeguer, è unfit

Bagnaia 5°, Marc Marquez 6°: i 10 qualificati al Q2

MotoGP ad Assen, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1

MotoGP ad Assen, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1

Vai al contenuto

Bezzecchi il più veloce nelle Pre-qualifiche: i risultati

Oggi pomeriggio alle 15 la Sprint Race

Il programma giornaliero verrà chiuso come di consueto dalla Sprint Race: semaforo verde alle 15, tutto da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato show ad Assen: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50

Inizia un super sabato ad Assen, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per le Libere 2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche