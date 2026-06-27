Inizia un super sabato ad Assen, con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole. Alex Marquez è fit dopo la caduta in Pre-qualifica, mentre il suo compagno di team Aldeguer è statro dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

I QUALIFICATI AL Q2 - LE CADUTE DI ALEX MARQUEZ E ALDEGUER