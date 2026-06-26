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MotoGP, GP Olanda (Assen): i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche

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Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Assen. Alle spalle del leader del Mondiale ci sono Raul Fernandez e Acosta. 4° Acosta, poi Bagnaia e Marc Marquez. Morbidelli, Mir, Moreira e Aldeguer sono tra i piloti costretti a passare dal Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE

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