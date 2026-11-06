MotoGP, GP Qatar: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche di Lusail
Martin chiude col settimo tempo le Pre-qualifiche ed entra nel Q2. Record della pista per Di Giannantonio in 1:50.406 seguito da Marc Marquez e Bezzecchi: ecco i 10 migliori e chi passerà dal Q1 di sabato. Qualifiche sabato alle 12.40, Sprint Race alle 17 e gara lunga domenica alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1:50.406 (con record assoluto della pista)
- 1:50.548
- 1:50.666
- 1:50.792
- 1:51.014
- 1:51.024
- 1:51.041
- 1:51.301
- 1:51.318
- 1:51.409