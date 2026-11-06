Bellissimo ritrovarti lì davanti. Spiegaci che cosa è cambiato in positivo oggi.

"Sono molto contento della giornata, abbiamo lavorato molto bene. Devo essere sincero che me lo aspettavo in questa pista, è simile a Brno come layout, anche come grip e asfalto, molto piatto, molto grip e molto chiuso l'asfalto. Questo mi permette di avere più supporto dal dietro, avere meno problemi con il grip ed è un grande aiuto. Una volta che ti trovi bene, run dopo run trovi confidenza, capisci come spingere ed è stata una giornata molto positiva".

Mi chiedo se hai già fatto una valutazione dei cronologici e che sensazione ne hai estratto, perché il venerdì sera va bene, ma poi credo che giustamente uno come te debba contare su quello che succede sabato e la domenica.

"Sì, certo, anche perché comunque qua la scelta della gomma sia per la Sprint che per la gara è abbastanza delineata, perché la soft è estremamente buona, però è difficile immaginare di farci tanti giri. Qua il grip è tanto, però il problema è quanto si scalda. Non si rischia di perdere prestazione, ma si rischia più che altro di avere del blister e quella è la problematica di sia della soft che anche un po' della media. In generale, guardando i cronologici, credo che Bezzecchi oggi abbia fatto un altro sport in termini di giri con la media, quei 51''7 sono stati incredibili. Per il resto, tutti gli altri siamo stati abbastanza simili, sono contento del mio secondo run con la media che ho fatto 52''2 al dodicesimo giro, senza stare a cercare troppo il tempo, ma per guidare pulito e quello è stato un tempo molto buono. Però è da vedere, perché siccome quel ritmo lì per la gara è difficile da mantenere perché la gomma si scalda tanto e bisogna stare un po' attenti".

Ti faccio una domanda più sulle emozioni, perché immagino che sia molto difficile quando ci si impegna tanto come te, non trovare una soluzione diventa anche complicato. Quindi quando ritrovi quello che cerchi, che cosa provi? Come ti senti?

"Oggi non abbiamo toccato niente di niente. Quando le cose funzionano non c'è bisogno di tanto. È vero che è sempre molto più il pilota che può fare la differenza, però quando sei in difficoltà le provi tutte perché ci speri più che altro e con il setup si può fare una parte, ma è sempre tanto più il pilota che se ha la confidenza può non toccare niente anche per tutto l'anno e tutto funziona bene".