Dopo l'infortunio di Phillip Island (frattura composta del radio destro) e il ritiro a Sepang dopo le FP2, Martin è tornato in pista e ha staccato il pass per il Q2 diretto nelle Pre-qualifiche: "Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto, non sono neanche passati tanti giorni. Il problema è che non ho la forza che vorrei nelle staccate, ma ho fatto un grande step. In gara? Magari al giro 15 la mano mi dirà di smettere, ma se continuo così posso farcela". E poi scherza su quanti anti infiammatori prenderà…

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