Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Aprilia, per il GP Misano livrea "Perla Bianca": omaggio a Vespa e Villeneuve. FOTO

la livrea fotogallery
15 foto

Aprilia Racing si veste di bianco nella domenica di Misano: il team italiano celebra gli 80 anni di Vespa con la livrea "Perla Bianca", ispirata alla tuta di Gilles Villeneuve nel GP di Monaco di F1 del 1981. Ecco foto e dettagli delle RS-GP di Marco Bezzecchi e Jorge Martin per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY

ALTRE FOTOGALLERY

Aprilia in bianco: omaggio a Vespa e Villeneuve

la livrea

Aprilia Racing si veste di bianco nella domenica di Misano: il team italiano celebra gli 80 anni...

15 foto

Gresini omaggia il Sic: ecco la livrea per Misano

MotoGp

Gresini Racing celebra Marco Simoncelli con una livrea speciale per il GP di San Marino e della...

13 foto

Griglia di partenza Misano: gara alle 14 su Sky

motogp

Marco Bezzecchi firma la pole, con nuovo record della pista (in 1:29.982), a Misano. Alle spalle...

21 foto

Bezzecchi sfida Marquez: GP Misano alle 14 su Sky

motogp

È il giorno delle gare a Misano (tutte LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). La MotoGP...

28 foto

MotoGP, Loris Capirossi entra nella Hall of Fame

MotoGp

Loris Capirossi è entrato ufficialmente nella Hall of Fame della MotoGP: il tre volte campione...

20 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Marquez: "Libro Valentino Rossi? Forse lo leggerò"

    MotoGp

    Il prossimo 10 novembre uscirà "La mia storia", l’autobiografia di Valentino Rossi scritta...

    Warm up: 1° Bezzecchi, 2° Marc Marquez, 20° Martin

    GP SAN MARINO

    Il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di...

    Moto3, sorpresa Snipers: arriva Da Costa

    mercato piloti

    Il francese debutterà nel motomondiale con la squadra italiana nel 2027