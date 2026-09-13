Aprilia Racing si veste di bianco nella domenica di Misano: il team italiano celebra gli 80 anni di Vespa con la livrea "Perla Bianca", ispirata alla tuta di Gilles Villeneuve nel GP di Monaco di F1 del 1981. Ecco foto e dettagli delle RS-GP di Marco Bezzecchi e Jorge Martin per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini

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