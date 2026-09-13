Aprilia, per il GP Misano livrea "Perla Bianca": omaggio a Vespa e Villeneuve. FOTO
Aprilia Racing si veste di bianco nella domenica di Misano: il team italiano celebra gli 80 anni di Vespa con la livrea "Perla Bianca", ispirata alla tuta di Gilles Villeneuve nel GP di Monaco di F1 del 1981. Ecco foto e dettagli delle RS-GP di Marco Bezzecchi e Jorge Martin per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini
- "La livrea prende ispirazione dalla tuta bianca indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 nel Gran Premio di Monaco di Formula 1, gara che il pilota canadese vinse. Proprio sulla manica di quella tuta era infatti presente il logo Piaggio Vespa", si legge nel comunicato di Aprilia
- Così l'Ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola: “Negli 80 anni di Vespa non potevamo non celebrare il legame con Gilles Villeneuve, uno dei piloti più amati della storia della F1. Gilles ha fatto innamorare milioni di tifosi con il suo talento e il suo modo di interpretare le corse, così come Vespa ha conquistato milioni di persone. Riportare quel ricordo a Misano, nella nostra gara di casa, è un modo per celebrare due icone"
- Tutto il team Aprilia per l'occasione indossa la divisa bianca ispirata alla tuta di Gilles Villeneuve
- La tuta originale di Gilles Villeneuve è esposta nel box Aprilia