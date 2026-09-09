Nonostante il momento non sia propriamente dei migliori, Pecco Bagnaia scriverà comunque una pagina di storia a Misano: il torinese diventerà, infatti, il pilota con più Gran Premi corsi per Ducati, staccando Andrea Dovizioso. Ma chi completa la classifica? Ecco la top 10 di presenze alla vigilia del weekend (dati di Michele Merlino). Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre è LIVE su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP A MISANO: GLI ORARI