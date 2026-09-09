MotoGP, i piloti con più gare disputate per Ducati: Bagnaia da record a Misano
Nonostante il momento non sia propriamente dei migliori, Pecco Bagnaia scriverà comunque una pagina di storia a Misano: il torinese diventerà, infatti, il pilota con più Gran Premi corsi per Ducati, staccando Andrea Dovizioso. Ma chi completa la classifica? Ecco la top 10 di presenze alla vigilia del weekend (dati di Michele Merlino). Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- GP corsi: 74 (dal 2021 al 2024)
- Vittorie: 8
- Titoli con Ducati: 1 (2024)
- GP corsi: 84 (dal 2011 al 2019)
- Vittorie: 0
- Titoli con Ducati: 0
- GP corsi: 86 (dal 2009 al 2013)
- Vittorie: 0
- Titoli con Ducati: 0
- GP corsi: 89 (dal 2018 al 2022)
- Vittorie: 3
- Titoli con Ducati: 0
- GP corsi: 92 (dal 2022 al 2026)
- Vittorie: 2
- Titoli con Ducati: 0
- GP corsi: 94 (dal 2003 al 2011)
- Vittorie: 7
- Titoli con Ducati: 0
- GP corsi: 102 (dal 2015 al 2023)
- Vittorie: 2
- Titoli con Ducati: 0
- GP corsi: 108 (dal 2010 al 2017)
- Vittorie: 0
- Titoli con Ducati: 0
- GP corsi: 141 (dal 2013 al 2020)
- Vittorie: 14
- Titoli con Ducati: 0
- GP corsi: 141* (dal 2019 al 2026)
- Vittorie: 31
- Titoli con Ducati: 2 (2022, 2023)
*Il GP di San Marino 2026 sarà il 142° con Ducati, record assoluto