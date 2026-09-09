Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP, i piloti con più gare disputate per Ducati: Bagnaia da record a Misano

classifica fotogallery
10 foto

Nonostante il momento non sia propriamente dei migliori, Pecco Bagnaia scriverà comunque una pagina di storia a Misano: il torinese diventerà, infatti, il pilota con più Gran Premi corsi per Ducati, staccando Andrea Dovizioso. Ma chi completa la classifica? Ecco la top 10 di presenze alla vigilia del weekend (dati di Michele Merlino). Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre è LIVE su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP A MISANO: GLI ORARI

ALTRE FOTOGALLERY

Ufficiale l'addio di Morbidelli: attesa per Bulega

mercato piloti

VR46 ha ufficializzato l'addio di Morbidelli: adesso manca solo l'annuncio di Bulega, che sarà il...

29 foto

GP San Marino, i piloti con più vittorie a Misano

MotoGp

Dopo il dominio del 2025 Marc Marquez proverà a suonare la settima sinfonia a Misano. Il pilota...

22 foto

MotoGP a Misano: il GP San Marino è LIVE su Sky

11-13 settembre

La MotoGP sbarca in Italia: a Misano è partito il countdown per il GP di San Marino e della...

23 foto

MotoGP, il programma del test invernali 2027

MotoGp

Nel 2027 comincerà (sempre LIVE su Sky) una nuova era per la MotoGP, con il cambio di regolamento...

5 foto

Rimonta Marquez: +107 punti su Bezzecchi in 6 gare

l'analisi

Dopo una prima parte di stagione difficile, Marc Marquez ha alzato l'asticella: lo spagnolo della...

11 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Totti chiama Biaggi... durante 'Reparto Corse'!

    lo scherzo

    Max Biaggi ha postato, sul suo profilo Instagram, una storia in cui mostra un divertente...

    Moto2, Muñoz lascia IntactGp e passa a Gresini

    mercato piloti

    Lo spagnolo rompe a sorpresa col team tedesco e farà il salto di categoria con la squadra...

    SBK, Miller entra nel team Yamaha: l'annuncio

    UFFICIALE

    Yamaha ha comunicato ufficialmente che l'australiano correrà per il team ufficiale di Iwata in...