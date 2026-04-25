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MotoGP, Sprint folle a Jerez: diluvio, cadute e cambi moto. RICOSTRUZIONE

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Folle finale della Sprint a Jerez. Diluvio a 5 giri dalla fine: Marc Marquez, 2° dietro al fratello Alex, perde l'anteriore e scivola. Lo spagnolo è bravo a rialzare la sua Ducati e rientra subito ai box per prendere la moto da bagnato. Stessa scelta per Bagnaia e Morbidelli, che occupavano la 17^ e la 18^ posizione. Il cambio anticipato consente ai tre di recuperare: Marc va a vincere una gara incredibile dopo esser caduto, mentre i due italiani salgono il podio. La RICOSTRUZIONE

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