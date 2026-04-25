MotoGP, Sprint folle a Jerez: diluvio, cadute e cambi moto. RICOSTRUZIONE
Folle finale della Sprint a Jerez. Diluvio a 5 giri dalla fine: Marc Marquez, 2° dietro al fratello Alex, perde l'anteriore e scivola. Lo spagnolo è bravo a rialzare la sua Ducati e rientra subito ai box per prendere la moto da bagnato. Stessa scelta per Bagnaia e Morbidelli, che occupavano la 17^ e la 18^ posizione. Il cambio anticipato consente ai tre di recuperare: Marc va a vincere una gara incredibile dopo esser caduto, mentre i due italiani salgono il podio. La RICOSTRUZIONE
- Dopo alcune gocce “di avvisaglia” nei giri precedenti, a cinque passaggi dalla fine inizia a piovere forte a Jerez. Alex Marquez è in testa davanti al fratello Marc e a Di Giannantonio.
- All'ultima curva, però, Marc perde l'anteriore della sua GP26 e finisce a terra
- Il campione del mondo in carica è bravo a rialzare subito la moto, lascia sfilare il gruppo e riparte
- Marquez passa sull'erba, "taglia" l'ingresso della corsia dei box e va a cambiare la moto prendendo quella con assetto da bagnato. Questa manovra ha fatto discutere i team a fine Sprint, ma la direzione gara ha specificato che lo spagnolo ha agito in totale sicurezza e non verranno presi provvedimenti.
- Flag-to-flag per Marc, che prende la sua GP26 con gomme rain.
- Anche Bagnaia e Morbidelli, che si trovavano in 17^ e 18^ posizione prima dell'acquazzone, decidono di entrare prima del resto del gruppo per cambiare moto ed escono dalla corsia dei box insieme allo spagnolo
- Intanto in testa al gruppo, ancora con le gomme da asciutto, c'è sempre Alex Marquez seguito da Di Giannantonio
- La pioggia però aumenta e l'asfalto scivoloso tradisce Alex, che finisce nella ghiaia ed è costretto a ritirarsi
- Di Giannantonio, quindi, decide di entrare ai box per cambiare moto e viene seguito da tutto il gruppo
- Tutto il gruppo tranne Fermin Aldeguer, che prova stoicamente a continuare con le gomme da asciutto... ma la pista ormai è troppo bagnata
- Il gruppo effettua il flag-to-flag e rientra in pista: in testa c'è Aldeguer davanti a Bagnaia e Marc Marquez che - avendo effettuato il cambio moto un giro prima - hanno avuto modo di recuperare sugli avversari.
- Intanto scivola Bezzecchi: anche il leader del Mondiale è costretto a ritirarsi.
- Aldeguer continua con le slick ma viene "sverniciato" dalle due Ducati Factory che montano gomme da bagnato: Bagnaia si mette in testa seguito da Marc
- La leadership di Pecco, però, non dura molto con Marc che sferra l'attacco e riesce a prendersi la testa della gara... dopo essere caduto!
- Marc Marquez è il nuovo leader della gara davanti a Bagnaia e Morbidelli
- Aldeguer "molla": c'è troppa acqua in pista, deve rientrare per cambiare moto
- Pecco prova a restare incollato a Marc, che però prende margine. Alle loro spalle ci sono Morbidelli, Di Giananntonio e Binder.
- Fininsce così: Marc Marquez vince una Sprint Race folle dopo essere caduto! Alle sue spalle Bagnaia e Morbidelli che approfittano della pioggia per recuperare posizioni e finire sul podio.