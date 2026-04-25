Bezzecchi, la Sprint di Jerez rovinata da una visiera a strappo (tear off), poi la caduta
Sprint Race sfortunata per Bezzecchi. La partenza del pilota Aprilia è stata condizionata da un tear-off (la visiera a strappo del casco) che lo ha fatto pattinare al via e gli ha fatto perdere diverse posizioni. Poi, a tre giri dalla fine, la caduta che lo ha costretto al ritiro. "La pellicola mi ha rovinato la gara. Capita, ci puoi fare poco. Poi quando sono tornato in pista con le rain sono anche caduto", ha commentato su Sky
- Bezzecchi ha commentato la sua gara su Sky: "La pellicola mi ha rovinato la corsa. Stavo tornando su, avevo fatto qualche sorpasso ma poi è arrivata la pioggia. Sono rientrato ai box un giro in ritardo, quando sono tornato in pista con la gomma rain sono anche caduto". Sul tear-off: "Ci puoi fare poco. Non mi sono accorto di niente lì per lì, ho visto il video una volta ai box. Alex Marquez se lo è tolto in un punto in cui è consentito farlo e a me è rimasto attaccato. Capita, dobbiamo cercare di rifarci domani".
- Sprint Race complicata per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia, che scattava dalla 4^ posizione in griglia, è stato "tradito" da un tear-off allo spegnimento dei semafori. Successivamente, dopo il flag-to-flag, la caduta che lo ha costretto a ritirarsi.
- Poco prima della partenza un tear-off (la pellicola a strappo del casco) lasciata da Alex Marquez si è incastrata sulla moto di Bezzecchi
- Quando "Bez" muove l'anteriore della sua Aprilia, la pellicola scivola sotto la sua RS-GP
- Bezzecchi ovviamente non se ne accorge in un primo momento
- Ma quando va a rilasciare la frizione allo spegnimento dei semafori, lo pneumatico posteriore scivola sulla pellicola e inizia a pattinare
- La sua Aprilia pattina parecchio e lascia una striscia nera sull'asfalto, cosa che gli fa perdere spunto al via
- La lente d'ingrandimento sul tear-off dalla telecamera on-board di Bezzecchi.
- Da un video pubblicato sui canali della MotoGP si vede chiaramente come Alex Marquez tolga la visiera a strappo prima di imboccare l'ultima curva per posizionarsi in griglia, nel corso del giro di ricognizione. "Ma non era vietato?", si chiedono al muretto del team di Noale. In realtà il regolamento vieta di togliere il tear-off quando i piloti sono posizionati in griglia di partenza, ma non durante il giro di schieramento...
- Dopo la partenza Bezzecchi si ritrova nel traffico a centro gruppo
- Con il passare dei giri Bez resta a centro gruppo e, a tre passaggi dalla bandiera a scacchi, decide di tornare ai box per prendere la moto da bagnato
- Ma pochi attimi più tardi perde il controllo della sua Aprilia e termina nella ghiaia
- Ed è costretto a ritirarsi