Sprint Race sfortunata per Bezzecchi. La partenza del pilota Aprilia è stata condizionata da un tear-off (la visiera a strappo del casco) che lo ha fatto pattinare al via e gli ha fatto perdere diverse posizioni. Poi, a tre giri dalla fine, la caduta che lo ha costretto al ritiro. "La pellicola mi ha rovinato la gara. Capita, ci puoi fare poco. Poi quando sono tornato in pista con le rain sono anche caduto", ha commentato su Sky

VIDEO: LA PARTENZA ALLO SKY TECH - LE PAROLE DI BEZZECCHI