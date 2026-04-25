Ha fatto discutere la manovra di Marc Marquez, che dopo la caduta nella Sprint di Jerez è rientrato in pit lane tagliando sul prato per prendere la moto da bagnato. Lo spagnolo non ha infranto il regolamento, con la direzione gara che lo ha specificato poco dopo. "Rientrare mi è venuto istintivo, non mi è venuto il dubbio che non si potesse fare perché si è trattato di causa di forza maggiore", ha commentato Marc su Sky. Brivio: "Il regolamento, però, vieta di prendere vantaggi" LA RICOSTRUZIONE

Capolavoro di Marc Marquez nella Sprint Race di Jerez. A cinque giri dalla fine, una pioggia intensa è iniziata a cadere sul circuito spagnolo. Il campione del mondo in carica è scivolato all'ultima curva mentre era 2° alle spalle del fratello Alex, ma è stato bravissimo a rialzare subito la sua Ducati e rientrare ai box per prendere la moto con assetto da bagnato. Una scelta decisiva, che gli ha permesso di trasformare una situazione sfavorevole in un'opportunità. Tornato in pista, lo spagnolo ha superato il gruppo dei piloti che si è fermato per il flag-to-flag un giro più tardi, ha sorpassato Bagnaia e ha conquistato una vittoria da libro dei ricordi. Approfondimento Jerez, la ricostruzione del folle finale di Sprint

La posizione della direzione gara La manovra di Marc Marquez, che ha tagliato sull'erba per rientrare nella corsia dei box, ha fatto discutere. Soprattutto alla luce di un documento specifico sulle procedure di ingresso e uscita dalla pit lane di Jerez. In realtà, però, questo documento chiarisce un'altra cosa: cioè che non è consentito attraversare la linea continua di ingresso interna. Non quella esterna, che Marquez ha superato durante la sua manovra. Tant'è che la direzione gara ha subito specificato che Marc ha compiuto la manovra nella massima sicurezza e nel rispetto del regolamento, motivo per il quale non è finito sotto investigazione e non è stato preso alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

La spiegazione sui social MotoGP Sui social della MotoGP è stato poi pubblicato un post esplicativo dei motivi per cui il pilota di Cervera non è stato penalizzato. "Marquez è entrato nella pit lane superando il Pit Lane Entry Timing Point, il punto di entrata della corsia box dove è segnalato il limite di 60km/h. Non esiste una regola specifica che imponga ai piloti di entrare nella pit lane da un punto prestabilito. Inoltre Marquez non ha disobbedito ad alcuna istruzione dei marshal e non ha causato alcun pericolo quando ha attraversato la pista, avendo aspettato che fosse libera. E non ha tagliato parti significative del tracciato ottenendo un vantaggio".

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Marc Marquez: "Mi è venuto istintivo rientrare" "Ho avuto poca lucidità. Oggi è San Marco, penso mi abbia aiutato lui", ha commentato Marc Marquez su Sky Sport dopo la Sprint. "Se fossi stato lucido sarei entrato in quel giro, ci stavo pensando perché avevo visto alcune curve parecchio bagnate. Però ho deciso di aspettare e sono rimasto fuori. Quando sono caduto ho visto che il manubrio era un po' storto, ho lasciato sfilare il gruppo e ho deciso di prendere la moto con la gomma da bagnato per vedere cosa sarebbe successo. Quando sono passato sul rettilineo ho visto che ero terzo e poi mi sono trovato primo. Mi ci sono ritrovato, non l'ho cercato. Rientrare mi è venuto istintivo. Si è trattato di millesimi di secondo. Non mi è venuto il dubbio che non si potesse fare perché si trattava di causa di forza maggiore, dopo una caduta la moto non è a posto per fare un altro giro ma lo era per arrivare ai box. E non ho tagliato nessuna curva, già lo avevo fatto senza mettere in pericolo gli altri piloti. Magari domani mettono una riga nuova al regolamento, ma per il momento non c'è".