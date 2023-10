Iannone tornerà in pista dopo 4 anni di stop. La squalifica del pilota scadrà nel dicembre 2023 e nel 2024 Andrea correrà in SBK con la Ducati di Go Eleven dopo aver scontato la sanzione inflitta dal TAS di Losanna. Qui tutte le tappe che hanno portato alla squalifica del pilota abruzzese per doping

IANNONE NEL 2024 IN SBK CON LA DUCATI DI GO ELEVEN