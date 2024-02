Svelata la Ducati Panigale V4R di Andrea Iannone per il Mondiale Superbike 2024: la moto del team Go Eleven ha nel giallo il colore predominante, con bianco e nero a completare la livrea. "Poter tornare in griglia dopo tanto tempo è per me già un grande traguardo - le parole del rider abruzzese, al rientro alle gare dopo la squalifica per doping -. Ringrazio Ducati e tutto il team per la fiducia". Il Mondiale SBK è LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: si parte il 23-25 febbraio in Australia