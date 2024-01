Considerando anche i titoli in Moto3 e Moto2, Pedro Acosta si appresta a esordire in MotoGP con un palmarès più ricco di molti suoi colleghi più esperti. Solo Marc Marquez e il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia hanno vinto più mondiali del rookie 2024. Ecco la classifica completa, dal più titolato (MM93) fino ai nove rider ancora a secco di trionfi iridati

IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI