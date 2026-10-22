Verso lo show di Austin: quando i piloti di MotoGP sono saliti su una Formula 1. FOTO

Sabato 24 ottobre ad Austin le moto della classe regina gireranno in pista durante il weekend di Formula 1: sarà la prima volta nella storia in un evento ufficiale. Escludendo i pionieri del passato come John Surtees o Mike Hailwood che correvano ufficialmente in entrambe le categorie, ecco la cronologia di tutte le volte che i piloti della MotoGP hanno guidato delle monoposto di F1 in tempi moderni. Il GP degli Stati Uniti dal 23 al 25 ottobre è live su Sky e su NOW

MOTOGP, LO SHOW NEL WEEKEND DI F1 AD AUSTIN