Verso lo show di Austin: quando i piloti di MotoGP sono saliti su una Formula 1. FOTO
Sabato 24 ottobre ad Austin le moto della classe regina gireranno in pista durante il weekend di Formula 1: sarà la prima volta nella storia in un evento ufficiale. Escludendo i pionieri del passato come John Surtees o Mike Hailwood che correvano ufficialmente in entrambe le categorie, ecco la cronologia di tutte le volte che i piloti della MotoGP hanno guidato delle monoposto di F1 in tempi moderni. Il GP degli Stati Uniti dal 23 al 25 ottobre è live su Sky e su NOW
- Sabato 24 ottobre si farà la storia ad Austin: quattro moto della classe regina gireranno in pista durante il weekend di F1. In pista Bulega su Ducati, Pedrosa con Ktm, Dovizioso su Yamaha e Savadori con Aprilia Trackhouse
- Sarà la prima volta che delle MotoGP girano dal vivo davanti al pubblico durante un weekend di gara ufficiale di F1, ma in passato ci sono già stati test privati o eventi promozionali a porte chiuse in cui i piloti di MotoGP hanno guidato delle monoposto di F1. Scopriamoli nel dettaglio
- Nel bel mezzo del suo periodo d'oro in MotoGP, Valentino Rossi effettuò una serie di test con le Ferrari F2004 e F2008
- Nel test collettivo del 2006 a Valencia, Rossi girò a poco più di mezzo secondo dal miglior tempo di Michael Schumacher, spingendo la Ferrari a valutare un clamoroso debutto in F1, poi rifiutato dal pilota. Troppo grande, alla fine, il suo amore per le moto
- In un celebre scambio con Lewis Hamilton a Valencia, Rossi guidò la Mercedes W08 che vinse il titolo nel 2017, mentre il britannico salì sulla Yamaha M1 del 'Dottore'
- Il 'Corsaro' guidò la Ferrari F300 del 1998 nel gennaio 1999 a Fiorano, chiudendo a circa 6-7 secondi dal record della pista in un debutto senza errori. Il test fu un regalo del presidente Ferrari Luca di Montezemolo, che glielo aveva promesso dopo la sua prima vittoria in classe 500cc a Suzuka nell'aprile 1998
- Nel 2006 arrivò un secondo test con la Midland (ex Jordan) a Silverstone sul bagnato dopo il momentaneo addio al motomondiale, prima di passare in Superbike
- Sempre a Silverstone, in un test organizzato dallo sponsor comune Monster Energy, il campione spagnolo ha provato la Mercedes W05, la vettura dominatrice del Mondiale 2014
- Grazie al comune sponsor Red Bull, i due spagnoli della Honda guidarono una Toro Rosso del 2012 a Spielberg sotto i consigli dell'ex pilota di F1 Mark Webber