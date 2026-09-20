A Spielberg è il giorno delle gare (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Dopo la pole e la vittoria nella Sprint di sabato, Jorge Martin è atteso a una domenica da protagonista, ma se la dovrà vedere con Marc Marquez, Bezzecchi e, soprattutto, Pedro Acosta. La giornata si aprirà con la caccia al titolo nelle Baggers alle 9, poi scenderanno in pista Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.15). Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: qui tutte le ultime news sul GP Austria

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