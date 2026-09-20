MotoGP, oggi il GP Austria: orari tv, griglia di partenza a Spielberg e ultime news
A Spielberg è il giorno delle gare (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Dopo la pole e la vittoria nella Sprint di sabato, Jorge Martin è atteso a una domenica da protagonista, ma se la dovrà vedere con Marc Marquez, Bezzecchi e, soprattutto, Pedro Acosta. La giornata si aprirà con la caccia al titolo nelle Baggers alle 9, poi scenderanno in pista Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.15). Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: qui tutte le ultime news sul GP Austria
- Ore 8.55: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 2
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
- Si parte alle 11 con la Moto3: la pole position è andata a Uriarte, che ha beffato per soli 86 millesimi Almansa. Dietro Carpe (3°), scatta il leader Quiles: 5° Bertelle, il primo degli italiani. Nella classe di mezzo invece (semaforo verde alle 12.15) il poleman è Filip Salac, che ha firmato anche il nuovo record della pista. Manu Gonzalez scatterà in prima fila. Saranno assenti per infortunio Collin Veijer e Angel Piqueras.
- La giornata si aprirà alle 9 con Gara-2 della Baggers World Cup, in cui uno tra Archie McDonald e Oscar Gutierrez diventerà il primo campione di categoria. L'australiano parte con un vantaggio di 21 punti sul rivale spagnolo. Non parteciperà alla lotta per il titolo Iannone, artimeticamente escluso dal discorso dopo la caduta in Gara-1
- Dopo un sabato a tratti nuvoloso, ma che non ha portato piogge sul circuito, i piloti dovrebbero trovare le medesime condizioni anche nella giornata di domenica. Per la gara MotoGP delle 14 la temperatura prevista è di circa 24 gradi
- Il mattino del sabato di Spielberg ha visto Jorge Martin salire in cattedra e guadagnarsi la pole position, firmando il miglior tempo in 1.27:917. Dietro di lui, Marc Marquez e Pedro Acosta in prima fila. Nella Sprint, invece, Martinator ha dovuto rimontare dalla settima posizione, riuscendo a vincere la gara veloce (grazie anche alla caduta di Acosta, dominatore della corsa, a pochi giri dalla fine). Ora il pilota Aprilia ha 3 punti di vantaggio su Marquez in classifica