Quattro piloti a punti, tre in top ten e un podio. E' la domenica catalana del Team che in Moto3 ha conquistato il terzo posto con Celestino Vietti, con un sorpasso capolavoro all'ultima curva su Alonso Lopez. E' il secondo podio della stagione dopo Jerez de la Frontera, il terzo in Moto3. Tutto in rimonta, come Dennis Foggia che da ultimo in griglia è risalito fino alla quinta posizione. Bene anche in middle class: sesto posto per Luca Marini (sempre a punti in questa stagione) e il rookie Nicolò Bulega (13°)