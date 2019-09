E' tutto pronto per il tredicesimo appuntamento della stagione 2019. Si gioca in casa, Tavullia (sede ufficiale del Team) è molto vicina al circuito di Misano Adriatico. Si respira l'atmosfera da grande evento e, come di consueto, le tribune saranno ricoperte di giallo per sostenere in massa Valentino Rossi: qui il Dottore ha trionfato tre volte. Da Misano, inoltre, passa un pezzo di storia dello Sky Racing Team VR46, un anno fa Pecco Bagnaia vinse dominando il GP di San Marino