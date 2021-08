Al termine del Mondiale 2021 le strade di Rossi e della Yamaha si separeranno. Valentino non rinnoverà il contratto di un anno con Petronas e si ritirerà dalla MotoGP. Termina così una collaborazione, quella tra il Dottore e la Yamaha, lunga ben 16 anni. Ripercorriamo le tappe della "storia d'amore" tra il campione di Tavullia e la scuderia giapponese, iniziata nel 2004 e culminata in 4 titoli Mondiali, per un totale di 16 stagioni insieme

VIDEO. ROSSI ANNUNCIA IL RITIRO