Dakar 2018: Walkner, una vittoria per la patria

Il ragazzo che viene dal cross

Walkner aveva vinto il Mondiale MX3. Un titolo che non porta né soldi né carriera. È già tanto se vale come biglietto da visita per uno che sappia leggere, ma bisogna che sappia farlo tra le righe. Matthias va da Kinigadner, Kini sa leggere e capisce. Indipendentemente dal parere tecnico, Heinz decide che Walkner e KTM meritano questa opportunità. Il Pilotino di imparare in un’altra specialità, KTM di costruire, formare un pilota da Rally from scratch. Il programma è un mondiale ridotto, qualche gara per farsi le ossa e capire.

Una vittoria grazie a navigazione e intelligenza tattica

La Dakar 2018 di Matthias Walkner è perfettamente "imperfetta". Perché non si nota, non ha storia né tratti epici fino alla decima tappa, l’ormai famosa e ultra discussa frazione di Belen, quel deserto inospitale che sta sulle rive aride del fiume in secca. È la tappa di navigazione, per definizione. Fino a quel momento era stata una gara ad esclusione, una decimazione, piloti e leader fatti fuori o suicidati, massima instabilità di una classifica ancora compattissima, stretta. Van Beveren e Kevin Benavides in 22 secondi, e alle loro spalle Walkner, Price, Barreda e Meo in tre minuti. Sei, sette piloti in dieci minuti in grado di giocarsela, solo Barreda, forse, senza più jolly da usare.