Motorsport, diciannovesima puntata su Sky Sport

Indycar, in Wisconsin vince Newgarden:

Il campione in carica Josef Newgarden domina in Wisconsin vincendo la decima gara della stagione a Road America. Il pilota della Penske si rilancia cosi nella corsa al titolo precedendo sul traguardo Hunter-Ray e Dixon. Sulla pista di ben 6,515 km di lunghezza caratterizzata dai suoi celebri saliscendi e da un rettilineo principale dove si possono superare i 300 km/h di velocità di punta Newgarden ha avuto gioco facile sin dal via scattando dalla pole position, prendendo subito il comando della corsa e restandoci praticamente dall'inizio alla fine mentre alle sue spalle non è mancato lo spettacolo.

Formula 1, Cairoli in pista con la Red Bull:

Dopo Marc Marquez anche il suo compagno di squadra nella Moto GP Dani Pedrosa e il pluricampione mondiale di motocross Toni Cairoli provano una Formula 1 in pista. Lo spagnolo e il siciliano hanno infatti potuto girare sulla pista di Zeltweg con una monoposto del Circus iridato, una Red Bull del 2014 ma in livrea Toro Rosso 2018, una novità traumatica in un certo senso, per loro che sono abituati alle due ruote.

Pikes Peak, vince la Volkswagen:

Romain Dumas e la Volkswagen vincono la celebre cronoscalata americana polverizzando il record della corsa fatto segnare nel 2013 da Sebastien Loeb. La casa tedesca per l’occasione ha allestito un prototipo da 680 CV con due motori elettrici e trazione integrale in grado di sprigionare quasi 700 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia garantendo un’accelerazione fulminea di 2,25 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da fermo contro i 2,6 secondi delle Formula 1.