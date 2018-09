Motorsport, il 32esimo episodio su Sky Sport

Indycar: c’è un problema con la sicurezza?

Il campionato si è da poco concluso con la vittoria di Scott Dixon ma l’evento per cui la serie americana ha fatto parlare di più nelle ultime settimane, risollevando il problema sicurezza, è stato il tremendo incidente incorso a Robert Wickens sull’ovale di Pocono dove il canadese ha riportato gravi ferite. Gli spettacolari incidenti della indycar fanno parte integrante della serie a stelle e strisce ma la domanda è: si potrebbe fare qualcosa in più per incrementare la sicurezza?

Mondiale Rally: inizia l’incognita del mercato piloti

Mentre il campionato del mondo rally si avvia ad un incertissimo finale approdando nel piovoso Galles, dove si disputerà il terz’ultimo appuntamento del 2018, negli ultimi giorni si è acceso anche il mercato piloti in vista della prossima stagione. Per il 2019 sembra infatti che ci saranno molti cambiamenti nelle line up di tutti i team, un bel rimescolamento di carte che potrebbe far cambiare molto i valori e i risultati visti quest’anno.

Campionato italiano Rally: riaperto il campionato

Dopo la lunga pausa estiva è tornato in scena il tricolore con il penultimo appuntamento del 2018, una gara, tirata sino all’ultima curva, finita in modo davvero clamoroso. A vincere il rally adriatico è stato infatti Umberto Scandola su Skoda, ma a stupire è stato l’harakiri del capoclassifica Paolo Andreucci, ritirato nel finale con la sua Peugeot ufficiale quando era quinto, riaprendo di fatto un campionato diventato ora incertissimo.