Dakar 2019, grande battaglia tra le moto

Nelle moto è tutti contro tutti

La Dakar 2019 arriva alla pausa di metà raid con una lotta serratissima tra le moto. Sono in sette in 10 minuti dopo oltre 16 ore cronometrate. Guida la classifica Brabec che guarda tutti dall’altro con la sua Honda, ma Sunderland, con la miglior KTM, è a soli 59 secondi. Terzo gradino del podio virtuale per Quintanilla (Husqvarna) a 2’52’’, seguito da Price (KTM) che paga 3’21’’. La prima Yamaha, quella di Van Beveren, è quinta a 6’36’’ e precede la seconda Honda ufficiale rimasta in gara, quella dell’argentino Benavides (9’01) e la seconda KTM con Walkner a 9’17’’. Facile intuire che tutto può e deve ancora succedere, quest’anno con meno tappe e più km per stage, le sorprese sono all’ordine del giorno.

La tappa marathon di ieri, la stage 5 che ha riportato la carovana ad Arequipa, è stata vinta da Sundeland su De Solutrait (Yamaha) e la sorpresa Santolino, spagnolo in sella alla Sherco. La direzione gara ha restituito 11 minuti in classifica al pilota KTM, fermatosi a soccorrere Goncalves, ko per caduta. Adesso un giorno di meritato riposo, prima della seconda, decisiva, parte della Dakar peruviana.