Dakar 2019. Loeb primo a San Juan de Marcona

Prima vittoria e leadership per Quintanilla

Tra le moto arriva la vittoria per Quintanilla che, con la sua Husqvarna si porta in testa anche nella classifica generale, superando la Honda di Brabec (sesto di giornata). Dietro di lui, l’altra Honda, quella di Kevin Benavides, staccato di 1’52”. Le KTM non mollano e sul terzo gradino del podio sale Walkner, seguito (a 27”) da Price, attualmente terzo in classifica generale (a 5’17). Quinta posizione per la Yamaha di van Beveren, fermatosi anche a soccorrere il rookie Lorenzo Santolino, dopo una caduta (seria, che lo ha messo ko). Giornata molto difficile per Sunderland (KTM) che, dopo la vittoria della quinta tappa, chiude dodicesimo e precipita dalla seconda alla settima posizione nella generale (a 21'06"). A chiudere la top ten ci sono Svitko con la KTM, la seconda Yamaha di de Soultrait e la Husqvarna di Short.

Classifica generale dopo la sesta tappa