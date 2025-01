Dakar, 2^ tappa: Al Rajhi primo e Sainz si ribalta

La 2^ tappa della Dakar, gara cronometro di 48 h suddivisa in due giorni, ha regalato qualche sorpresa. La classifica ufficiale arriverà domani, intanto nelle auto il più veloce è stato Al Rajhi davanti ad Al-Attiyah. Niente da fare per Sainz, prima sorpresa della giornata, che si è ribaltato dovendo poi recuperare il tempo perso. Nelle moto ha dominato Sanders, con 40" sul secondo. Al comando tra i camion c'è Macik, mentre si prendono il 5° posto generale Bellina e Petrucci

Neutralizzata la prima parte della 2^ tappa della Dakar 2025 , dopo 1057 km. I piloti stanno affrontando la " 48 h Chrono Stage " sempre da Bisha a Bisha: si tratta di una gara cronometro suddivisa in due giorni, con 6 checkpoint utili al riposo notturno in uno dei bivacchi ufficiali con una tenda, un letto gonfiabile, un sacco a pelo a persona e una razione militare di cena e colazione. I verdetti sulla classifica usciranno quindi domani, dopo altri 965 km. Tanti i problemi lungo il percorso, soprattutto a livello di navigazione. Al momento, per quanto riguarda le auto, si trovano davanti Yazeed Al Rajhi su Toyota , Nasser Al-Attiyah sulla Dacia e Mattias Ekstroem sulla Ford . Indietro Carlos Sainz che ha avuto problemi con la sua Ford Raptor , cappottandosi tra le dune di un tratto insidioso (qui il VIDEO ); il pilota spagnolo ha perso circa mezz'ora per sistemare il veicolo e ripartire. Guasto tecnico invece al motore della Dacia di Sebastien Loeb , aiutato poi a ripartire da Cristina Gutierrez (a bordo dell'altra Dacia) perdendo però mezz'ora dalle prime posizioni.

Sanders, Brabec e Branch i più veloci sulle moto

Per quanto riguarda le moto, la prima parte della 48 h è stata di 617 km, mentre domani si correranno gli altri 300 km. Nella giornata di oggi il più veloce è stato Daniel Sanders (KTM) davanti di 40'' a Ricky Brabec (Honda); a seguire invece Ross Branch (Hero). In 4^ posizione lo spagnolo Schareina, che al momento ha accumulato 4'56" di bonus per aver aperto la pista e che quindi andranno a modificare la classifica di domani. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore in questa frazione è stato Tommaso Montanari; Paolo Lucci invece ha avuto dei problemi tecnici, viaggiando con due serbatoi invece di tre.