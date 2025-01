Terminata la prima tappa della Dakar 2025. Nelle auto conduce Quintero su Toyota davanti Chicherit, su Mini e Variawa sull'altra Hilux. Sainz settimo, staccati invece Loeb e Al-Attiyah, che ha pagato un problema al sistema di navigazione. Nelle moto invece vince Sanders su KTM davanti a Brabec, Honda e Branch su Hero. Tra i camion vittoria a Van Der Brink DAKAR, L'INTERVISTA A JACKIE ICKX

Si chiude la prima tappa della Dakar 2025, una delle tante tappe ad anello della competizione, svoltasi nei dintorni di Bisha. Al termine dei primi 413 chilometri è Seth Quintero a trionfare, nonostante il primo a passare sotto la bandiera a scacchi sia stato Guerlain Chicheret. Quintero, che nel corso della tappa si era fermato per prestare soccorso a Laia Sainz, ha ricevuto quel tempo indietro dalla FIA, una pratica comune alla Dakar, superando Chicherit. Alle loro spalle, l'altro pilota ufficiale Toyota Gazoo Racing Saood Variawa, peraltro anche leader in alcuni tratti della tappa odierna. Al quarto posto Martin Prokop sulla prima delle Ford Rapton, suppur privata, giù dal podio per poco meno di un secondo.

Alle spalle del ceco, ex protagonista del WRC ha chiuso Cristina Gutierrez che, con una prestazione eccellente ha portato la sua Dacia Sandriders in top 5. Sesta l'altra Mini ufficiale di Joao Ferreira a precedere il vincitore della scorsa edizione della Dakar, Carlos Sainz. Lo spagnolo, al debutto su Ford Raptor, ha corso la tappa con grande attenzione, aumentando man mano il proprio ritmo e giungendo alla bandiera a scacchi a poco più di due minuti e mezzo di distacco dal leader Chicherit. Chiudono la top 10 Lucas Moraes (Toyota) ottavo, Toby Price, in equipaggio con Sam Sunderland (Toyota) nono e Henk Lategan, sempre su Hilux decimo.

Più staccati invece gli altri due protagonisti delle scorse edizioni: Nasser Al-Attiyah, pluri vincitore della Dakar e campione W2RC ha chiuso 20esimo a quasi dieci minuti e mezzo da Chicherit a causa di un problema al sistema di navigazione che ne ha compromesso la tappa; Sébastien Loeb invece, all'esordio su Dacia, ha chiuso al 24esimo posto, staccato di oltre 11 minuti dalla vetta. Infine, da segnalare l'incidente che ha coinvolto Laia Sanz e Maurizio Gerini, protagonisti di un crash al chilometro 330, causando diversi danni alla loro Century CR6.

Sanders (KTM) precede Brabec e Branch vincendo tra le moto Tra le moto invece, il successo di giornata è andato a Daniel Sanders. L'australiano, che aveva già vinto il prologo, ha concluso i 413 chilometri della tappa odierna in 4.41'27", precedendo Ricky Brabec su Honda, vincitore della passata edizione e Ross Branch, campione del mondo in carica su Hero. Solo quinto invece Tosha Schareina, nonostante per lunghi tratti della tappa l'alfiere Honda sia stato in lotta per la vittoria contro Sanders, salvo poi commettere un errore che lo ha relegato fuori dal podio, mentre chiude la top 5, in quarta posizione, Skyler Howes su Honda. Sesto è Luciano Benavides, mentre indietro anche Pablo Quintanilla, settimo e staccato di 11 minuti dalla vetta, davanti ad Adrian Van Bavaren che ha chiuso la tappa a 14 minuti da Sanders. Chiudono la top 10 José Cornejo su Hero e Martin Michek sulla KTM dek team Bas Racing.

L'altro grande nome che manca tra i primi è quello di Kevin Benavides, due volte vincitore della Dakar che ha chiuso ad oltre mezz'ora dal vincitore. Lontano sì, per ora, dalle posizioni che contano, ma va ricordato come pochi mesi fa il pilota è stato vittima di un grave incidente che gli era costato anche qualche giorno di coma. Fuori dalla top 10 anche Edgar Canet, il rookie che in sella alla sua KTM era stato capace di salire sul podio del prologo mentre la vittoria di classe Rally 2 è andata a Tobias Ebster, ora al comando anche della classifica Generale di categoria. Primo degli italiani è stato Paolo Lucci, che in sella alla sua Honda ha ottenuto il 21° crono di giornata con un ritardo di 37'55". Il pilota del Team RSMoto occupa la stessa posizione anche nella classifica generale, mentre è quinto tra le Rally2.