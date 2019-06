MONDIALE ENDURANCE

Fernando Alonso Kazuki, Nakajima e Sébastien Buemi hanno vinto la 24 ore di Le Mans ed il titolo iridato del WEC. Nella categoria LMP2 invece dopo una prova piena di ostacoli, il team Signatech Alpine Matmut ha incassato il terzo successo in quattro anni alla 24 Ore di Le Mans aggiudicandosi anche il secondo titolo iridato di categoria del marchio francese dopo quello del 2016 con Nicolas Lapierre, André Negrão e Pierre Thiriet. La categoria che ha destato piu emozioni però è stata la GTE-pro dove dopo una grande battaglia la vittoria è andata alla Ferrari 488 dell’equipaggio Calado-Pier Guidi-Serra che ha beffato le porsche ufficiali finite sul secondo e terzo gradino del podio.

CAMPIONATO MONDIALE RALLY

Il campionato mondiale rally è sbarcato in italia per disputare l’ottavo appuntamento del 2019 in sardegna. A vincere a sorpresa è stato il pilota Hyundai Dani Sordo che ha approfittato di un clamoroso guasto sulla Toyota di Tanak per superare l’estone proprio nell ultima prova speciale andando cosi a vincere la gara dopo 6 anni dalla sua prima vittoria tra l’incredulità generale. Questo d’altronde è stato il rally degli outsider mentre i piloti piu titolati avranno tutti dei brutti ricordi di questo appuntamento.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY

Il rally di sardegna oltre che valido come prova del campionato mondiale ha ospitato per una volta anche i protagonisti del Campionato Italiano che si sono scontrati nel quarto round del calendario tricolore affrontando il primo appuntamento su terra del 2019. Diviso in due manche separate il rally di sardegna si è rivelato subito molto combatutto e non privo di colpi di scena. In gara 1 si è imposto andrea crugnola mentre in gara 2 è stato Giandomenico Basso a vincere superando nell’ultima speciale il pilota citroen Rossetti.