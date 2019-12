Opel Corsa, nasce la City Car intelligente

La “mini” più amata in casa Opel è arrivata alla sesta generazione, stupendo per la vena innovativa. La nuova Corsa è una city car intelligente, studiata per essere rigorosamente efficiente grazie agli elevati sistemi di assistenza, difficilmente riscontrabili in auto di piccole dimensioni. Tra le tecnologie intelligenti che subito balzano agli occhi al primo sguardo, si distinguono i tipici fari anteriori attivi della Opel. Gli IntelliLux LED® non abbagliano gli altri guidatori, controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione modulano la luce in base al traffico e sono istallati per la prima volta a bordo di una “mini”. I sistemi di assistenza alla guida della nuova Opel Corsa la rendono una city car più dinamica, il cambio automatico a 8 marce è perfetto per chi ha poca confidenza col volante, come il riconoscimento dei cartelli stradali. Ad incrementare la sicurezza spiccano i sensori di protezione della fiancata, che si attivano quando ci si avvicina pericolosamente al contatto con oggetti quando si circola ad una velocità inferiore ai 10 km/h. Segreti di un’assistenza alla guida Hi-Tech sulla scia del nuovo Park Pilot, potenziato a bordo della Corsa da telecamera panoramica posteriore che regala una vista a 180 gradi. Debutta a bordo della nuova Opel Corsa anche il sofisticato Sistema di mantenimento della corsia. Prima una spia luminosa, poi un delicato colpo di sterzo correggono la direzione, se il cambio corsia è frutto di una lieve distrazione. Innovazione made in Opel, significa anche connessione. Schermo touch a colori e “Opel Connect”, navigatore con informazioni in tempo reale sul traffico, prezzo carburanti e assistenza diretta, sintetizzano alla perfezione la rivoluzione della Opel nel segno della semplificazione tecnologica che sta travolgendo il vecchio concetto di city car.