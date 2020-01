MOTOGP

Si chiama Alex Marquez e per chi non lo sapesse è il fratello minore del 6 volte iridato nella MotoGP Marc Marquez. Nel 2019 è diventato campione nella Moto2 ed ora è arrivata la promozione nella MotoGP col team ufficiale honda HRC. Alex farà dunque coppia col fratello Marc che col team Honda anche nel 2019 ha surclassato la concorrenza aggiudicandosi il sesto titolo mondiale a soli 26 anni. Questa sarà la prima volta nella storia della categoria che due fratelli gareggeranno nello stesso team.

FORMULA 1

Dopo 2 anni di prestazioni imbarazzanti la Williams è diventata la cenerentola della F1. Uno dei team storici del circus iridato con un passato fatto di titoli vinti, grandi piloti e una struttura di altissimo livello si è cosi rapidamente ridotto a dover sperare di racimolare qualche punto iridato partendo sempre dal fondo della griglia. Ora per la nuova stagione però il team di Grove sembra essere deciso a riscattarsi e per farlo ha scelto di puntare sulla linea giovane con dei rookie terribili.

RALLY RAID

Come da programma la Dakar 2020 è scattata lo scorso 5 gennaio in arabia saudita e avrà termine dopo due settimane di gara che saranno tutte da seguire. Tra le auto uno dei protagonisti della corsa ormai da molti anni è lo spagnolo Carlos Sainz, 2 volte campione del mondo rally negli anni '90 e due volte vincitore della dakar oltre che padre dell omonimo pilota di Formula 1 della McLaren. Il madrilista a 57 anni non ha perso la voglia di confrontarsi con le gare in off road ed ora affronta questa nuova avventura in arabia con il buggy della Mini in cerca di un nuovo trionfo.