Tragedia alla Dakar: muore il portoghese Goncalves

Paulo Goncalves, motociclista portoghese, è morto dopo una caduta durante la settima tappa della Dakar. L'incidente al km 276 della prova speciale. Dopo la caduta, il pilota, in arresto cardiocircolatorio, è stato soccorso e trasportato in elicottero in ospedale, dove è stato constatato il decesso. Goncalves partecipava alla Dakar dal 2006 e aveva chiuso il rally 4 volte nella top 10.