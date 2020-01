Durante la decima tappa della Dakar Fernando Alonso si è ribaltato due volte su una duna con la sua Toyota. Nessun danno fisico per il pilota spagnolo e per Marc Coma, che dopo l'assistenza tecnica hanno ripreso la gara chiudendo la prova con un'ora di ritardo

Spettacolare e impressionante incidente per Fernando Alonso, che si è ribaltato dopo il passaggio su una duna nel corso della decima tappa della Dakar 2020. Lo spagnolo e Marc Coma per fortuna non hanno riportato danni fisici. Dopo l'assistenza tecnica hanno ripreso la gara, chiusa in 35^posizione con un distacco di 1h17’332 dal vincitore di giornata Sainz.