Anche un evento leggendario come il Tourist Trophy dell'Isola di Man, appuntamento fisso della prima settimana di giugno, è costretto a fermarsi di fronte all'emergenza coronavirus: lo ha annunciato Laurence Skelly, Ministro delle Imprese. "Abbiamo esaminato tutte le possibili soluzioni, compreso un rinvio dell'evento. Non è stata certo una scelta facile. Il TT2020 era in programma dal 30 maggio al 13 giugno: viste anche le limitazioni legate ai viaggi dovevamo e volevamo prendere una decisione in anticipo. Ci prepariamo ad affrontare una sfida nuova, unica, nel contenimento dell'emergenza COVID-19: la decisione di cancellare il Tourist Trophy permetterà a tutti di prepararci a questo periodo difficile".