500 miglia Indianapolis: vince Sato, 21° Alonso

Seconda vittoria in carriera per il giapponese sull'ovale dell'Indiana. Al terzo tentativo Alonso riesce finalmente ad arrivare al traguardo ma è solo 21°

Takuma Sato ha vinto la 104^ edizione della 500 miglia di Indianapolis. Si tratta del secondo trionfo in 4 apparizioni per il pilota giapponese del team Rahal-Letterman-Lanigan Racing. Alle sue spalle, secondo posto per Scott Dixon che ha condotto la gara per oltre 100 giri. 3° posto per Graham Rahal.

La gara di Fernando Alonso

Gara da comparsa per Fernando Alonso: partito 26°, ha chiuso 21° e doppiato. Quantomeno è la prima volta che riesce a finire una 500 miglia a Indianapolis, dopo il ritiro del 2017 e la mancata qualifica fra i migliori 33 un anno fa.