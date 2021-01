Pierre Cherpin è morto durante il trasferimento in aereo da Jeddah alla Francia, a causa delle gravi ferite riportate alla testa. L'incidente, durante la Dakar, nella settima tappa da Ha'il a Sakaka del 10 gennaio scorso, lo schianto al km 178, intorno alle 13. L'annuncio è arrivato dagli stessi organizzatori della corsa. Dopo l'incidente Cherpin era stato soccorso dai medici, che lo avevano trovato privo di sensi una volta raggiunto in elicottero. Cherpin era stato poi portato all'ospedale di Sakaka - continua la nota della Dakar -, e il referto medico aveva rivelato un grave trauma cranico con perdita di coscienza. Operato d'urgenza nel reparto di neurochirurgia, da allora era stato tenuto in coma indotto, le sue condizioni erano rimaste stabili negli ultimi giorni. Era dunque stato trasportato in aereo da Sakaka all'ospedale di Gedda, da dove sarebbe stato trasferito all'ospedale di Lille.