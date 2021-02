1/6

La nuova vita di Alexander Albon sarà anche in DTM. Il pilota, che ha perso il sedile in Red Bull a favore di Sergio Perez, correrà nel 2021 nel campionato turismo tedesco: sarà al volante di una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 marchiata Alpha Tauri. Liam Lawson, invece, utilizzerà una 'Rossa' con livrea Red Bull: un look insolito per una stradale uscita da Maranello