Romain Grosejan ha svelato il suo futuro nel mondo delle corse: il francese, che sta ancora recuperando dopo il terribile incidente in Bahrain di fine novembre, sarà al via nel campionato di IndyCar. "E' una nuova sfida, la mia mano sta guarendo e non vedo l'ora di risalire su un'auto da corsa"

Romain Grosjean torna in pista: nel 2021 correrà nel campionato IndyCar. Il francese, che a fine novembre era stato coinvolto in un terribile incidente a Sakhir, dove era rimasto in mezzo alle fiamme per circa 29'', ha annunciato il suo ingaggio con la Dale Coyne Racing. Dopo 9 anni in Formula e 180 GP all'attivo, Grosjean si mette alle spalle ogni tipo di timore per risalire su un'auto da corsa. Il suo debutto avverrà il 18 aprile al Barber Motorsports Park nella gara inaugurale del campionato, mentre a fine febbraio siederà per la prima volta al volante della sua nuova monoposto in un test.