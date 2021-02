Quindici mesi dopo, Sam l’ha suonata ancora. Anzi, le ha suonate a tutti. Sam è Sam Bird, l’esperto pilota britannico che ha vinto Gara-2 dell'e-Prix di Dirʿiyya, ripetendo il successo che aveva già colto qui nella scorsa edizione del Mondiale. Ma l’ultima volta sul circuito cittadino del deserto arabo, Bird aveva vinto su una Virgin di cui conosceva ogni segreto. Questa volta, invece, Bird si è imposto sulla Jaguar, team in cui è appena sbarcato e con il quale si pone obiettivi decisamente ambiziosi.

Al traguardo Bird non ha nascosto la propria emozione: ”E’ davvero molto difficile cogliere un successo in un nuovo team, non sapevo cosa aspettarmi, ho scoperto che qui ci sono ragazzi fantastici. Avrei firmato per tornare a casa con 25 punti dopo il primo weekend. E’ stata una gara dura, ma c’era da aspettarselo con piloti di questo calibro in pista”.

Gara dura, in effetti: caratterizzata da un lungo duello in testa tra Frijns e Bird, che più volte hanno provato ad andare via, senza successo. La serie di sorpassi tra i due contendenti si è chiusa al minuto 30 di gara, quando Bird ha sfruttato in modo perfetto il secondo e ultimo superboost a sua disposizione. La mossa giusta al momento giusto, capace di vanificare il ritorno prepotente delle due DS-Techeetah di Vergne e Da Costa, finalmente competitive dopo una gara-1 anonima, che si stavano facendo minacciose in terza e quarta posizione. Per JEV la soddisfazione del podio, alla fine di un testa-a-testa con il compagno di squadra campione nel 2020.