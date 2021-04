La Formula E a Roma: le regole e le classifiche

La Formula E riparte da Roma con un fine settimana mozzafiato: due gare in meno di ventiquattro ore . L’imperativo sarà gestire al meglio energie fisiche, gomme e batterie. E non necessariamente in quest’ordine. La seconda tappa del mondiale per monoposto elettriche porta i ventiquattro piloti protagonisti sull’asfalto bollente del circuito cittadino dell’EUR, uno dei più impegnativi della stagione. Tifosi e appassionati non potranno essere in tribuna per le norme-Covid. Ma niente paura: il doppio appuntamento sarà in diretta su Sky Sport Uno (segnatevi gli orari: sabato qualifiche alle 12.00 e gara dalle 15.45; domenica qualifiche alle 9.00 e gara alle 12.45) , con il contorno di approfondimenti garantiti dalla qualità della squadra-motori di Sky Sport.

Le regole del gioco: c’è anche il fan boost

Rapida rispolverata al regolamento prima di immergersi nell’atmosfera del weekend romano. Il materiale a disposizione dei dodici team è fantastico: le monoposto “GEN2 Evo” possono sviluppare una potenza in gara di 250 kW raggiungendo velocità prossime ai 280 kmH. I tempi di accelerazione (0-100kmH in 2.8”) hanno poco da invidiare alle “cugine” di altre categorie. A disposizione dei team due set di gomme Michelin da diciotto pollici per ogni evento. Il weekend parte con due sessioni di prove libere, ma il divertimento vero comincia con le qualifiche. Durano un’ora, le ventiquattro monoposto sono divise in quattro gruppi da sei vetture che in sei minuti devono fissare il miglior tempo. I sei più veloci si qualificano per la Super Pole: un tentativo a testa per le zone altissime della griglia di partenza. Motivo in più per brillare: il poleman si aggiudica tre punti aggiuntivi. Le gare durano quarantacinque minuti più un giro e non c’è tempo di annoiarsi. Anche perché i piloti dovranno amministrare la batteria e potranno attivare la “modalità di attacco” che aiuta i sorpassi, attivando un extra-boost di 35kW transitando in una specifica zona fuori traiettoria. Il numero e la durata di questi extra-boost vengono decisi dalla commissione tecnica poco prima della gara. Quindi: poco tempo per decidere le strategie. Si può guadagnare potenza anche con il “fan-boost”: cinque secondi di extra power assegnati dai tifosi che votano on line. Al traguardo, punti per i primi dieci esattamente come in Formula 1 (25, 18, 15 ecc.) così come il punto extra per chi realizza il miglior giro finendo tra i primi dieci.