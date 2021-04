Successo per il francese nella prima gara in programma nel fine settimana all'Eur di Roma. Il pilota del team DS Techeetah sfrutta nel miglior modo possibile i problemi degli avversari. Sul podio vanno anche Bird ed Evans. Domenica la diretta su Sky Sport di Gara-2

Vince Vergne, ma nedlla Gara-1 dell'E-Prix di Roma le emozioni non sono mancate sin dal via. A cominciare da Lotterer e Vandoorne che di fatto si sono autoeliminati dalla corsa e fino al problema che ha imposto a Di Grassi a rallentare in mezzo al tracciato. Situazione che ha provocato un contatto tra le Mercedes e messo del tutto fuori causa Vandoorne. Di questa situazione ha approfittato il francese Jean-Eric Vergne del DS Techeetah che trionfa davanti alle Jaguar di Sam Bird e Mitch Evans.