Dopo una gara in un circuito permanente eccone subito una su un non-circuito. La doppietta di Valencia e la gara di sabato a Montecarlo chiudono la prima parte europea del mondiale di Formula E. A Montecarlo la gara sarà sul classico percorso della Formula 1, muretti stretti e bagarre dalla prima all’ultima curva. Rispetto al layout della classe regina ci sono poche differenze, misurate in 5 piccoli metri lineari. Diversi saranno i cordoli a Sainte Devote e una parte della chicane alla curva 11 su fronte del porto dopo il tunnel. Ma come sempre è inutile e dannoso fare confronti. La Formula E arriva a Montecarlo per la quarta volta. Ultimo a trionfare nel Principato fu Jean Eric Vergne nel 2019 dopo due successi di Buemi. Sabato caccia aperta con tanti favoriti. A partire dalle Mercedes di De Vries e Vandoorne, ma attenzione anche alle Jaguar, uscite da Valencia con zero punti e a con tanta voglia di rivincita.