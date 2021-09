Italia, storico trionfo al Motocross delle Nazioni

Italia campione del mondo a Mantova: dopo quelli conquistati nel 1999 in Brasile e nel 2002 in Spagna è arrivato il terzo successo nel Motocross delle Nazioni, il primo in casa. Protagonisti dell'impresa Cairoli, Guadagnini e Lupino, che sotto la pioggia hanno ribaltato i pronostici chiudendo davanti a Olanda e Gran Bretagna

Ha dovuto aspettare 19 anni, ma ce l'ha fatta: l'Italia ha trionfato nel Motocross delle Nazioni grazie a Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino. Un successo particolarmente emozionante perché arrivato in casa, sulla pista di Mantova, dove l'Italia sotto il diluvio ha chiuso con davanti ad Olanda e Gran Bretagna. Solo quinta la Francia, sesto il Belgio. Con quest'ultimo saliamo a tre titoli iridati: il primo lo abbiamo conquistato nel 1999 in Brasile, nel 2002 ci siamo ripetuti in Spagna e ora abbiamo calato il tris a Mantova.

Gioia speciale per Tony Cairoli, nell'anno del suo addio alle corse, che va ad aggiungersi ai 9 titoli, 93 vittorie e 177 podi portati in bacheca in quasi 20 anni di Motocross. Curiosità: lo storico 222 verrà ritirato, Cairoli è sceso in pista con il n.46 di Valentino Rossi, che a quanto pare gli ha portato fortuna...