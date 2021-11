Nella settimana dell'ultima gara della carriera in MotoGP di Valentino Rossi (gran finale a Valencia, la gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP), un'altra leggenda delle due ruote ha dato l'addio alle corse: si tratta di Tony Cairoli, nove volte campione del mondo in Motocross. Saluto da brividi a Mantova per il siciliano (ritirato e decimo), che al termine della corsa è salito da solo sul podio, dove è stato sommerso da un emozionante abbraccio di tutta la sua famiglia e del suo team, la KTM.