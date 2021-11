6/33

L'ANNIVERSARIO - Per celebrare la Fireblade, Honda ha presentato un'edizione speciale, la cui livrea tricolour rende omaggio a quella della prima CBR900RR. Ritocchi al motore a 4 cilindri in linea da 217 CV mirati ad aumentare l’accelerazione e la trazione a centro curva e in uscita. La trasmissione finale riceve una corona con 3 denti in più, ora da 43.