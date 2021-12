Tra i più promettenti piloti di motocross del Veneto, Marco Celotto ha perso la vita a 24 anni in seguito a un salto in allenamento in Friuli Venezia Giulia, sulla pista privata di Aquileia (Udine)

Tragedia ad Aquileia (Udine) , alla vigilia di Natale: Marco Celotto, talento del motocross di 24 anni originario di Motta di Livenza e residente a San Polo di Piave (Treviso), è morto in seguito ad una caduta in allenamento su una pista privata in terra battuta , il circuito del Las Vegas park. Stando alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Palmanova, il giovane pilota è finito a terra dopo un salto : il padre e la sorella, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato tempestivamente i soccorsi ma le condizioni di Marco sono apparse subito molto gravi, purtroppo il tentativo dei paramedici del Suem 118 di rianimarlo è stato inutile.

L'addio sui social

Tra i piloti più promettenti del motocross, autore di una buona stagione, Marco apparteneva al team H-gar, gruppo di appassionati che si ritrova nell'impianto di Aquileia per le sessioni di allenamento. In serata il messaggio d'addio del gruppo: "Ciao caro Marco, ci mancherai tantissimo, questa è una di quelle tragedie che non dovrebbero succedere, quelle che 'ancora non ci credo', quelle che ti rovinano dentro, ci mancherai, resterai sempre nel nostro cuore, ciao Marco".