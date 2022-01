Dopo il terzo posto sfumato a causa di una penalità nella quarta tappa, Danilo Petrucci piazza un'altra prova superba alla Dakar 2022. Nella quinta tappa, la Riad-Riad, il ternano in sella alla Ktm conquista uno strepitoso secondo posto, davanti per appena 2 secondi alla Yamaha di Ross Branch, e di 5 alla Honda del cileno Cornejo Florimo. Davanti a lui, con un distacco di 4 minuti, Toby Price, anche lui su Ktm, pilota molto più esperto nel rally e vincitore di due edizioni della Dakar. Alla sua prima partecipazione alla Dakar, Petrucci sta stupendo e se non fosse stato per il guasto nella seconda giornata potrebbe anche avere ambizioni di podio in classifica generale