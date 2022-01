La tragedia nel corso dell'ultimo trasferimento della Dakar: è morto in un incidente stradale Quentin Lavalée, capomeccanico del team PH Sport di appena 20 anni

Dakar in lutto: nella 12^ e ultima tappa, da Bisha a Jeddah, è morto per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale Quentin Lavalée. Capomeccanico del team PH Sport (impegnato nello storico rally nella categoria Classic con una Peugeot 205 Turbo 16), a quanto appreso dalle autorità locali stava guidando un veicolo di assistenza quando si è scontrato con un camion locale. L'incidente è avvenuto venerdì mattina intorno alle 11.30 locali, al km 234. Il passeggero dell'auto, il belga Maxime Frere, è stato trasportato all'ospedale della Guardia Nazionale di Jedda ed è cosciente.