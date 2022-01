Nelle moto la Dakar 2022 si chiude nel segno di Sam Sunderland (GasGas): il britannico ha chiuso con 3'27" di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Honda), vincitore della frazione finale, e 6'47" secondi sull'austriaco Matthias Walkner (KTM). Sunderland firma così il bis dopo aver vinto la sua prima Dakar nel 2017, in Sud America. 90° posto nella classifica finale per Danilo Petrucci (Tech3 KTM). Dopo sei edizioni disputate con il team ufficiale Red Bull KTM, Sunderland è entrato a far parte del team ufficiale GasGas. In un'edizione particolarmente movimentata, leader della classifica generale durante la prima settimana, il britannico è riuscito a riprendersi il primo posto dal cognato Adrien Van Beveren (Sunderland è sposato con la sorella del pilota francese) solo alla vigilia dell'arrivo.