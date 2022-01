Spaventoso incidente nei test che precedono il rally di Monte Carlo. Craig Breen e il co-pilota Paul Nagle hanno perso il controllo della loro Ford Puma Rally1. La macchina, dopo essere andata in testacoda, è finita giù da un dirupo, precipitando per diversi metri. L’auto ha subito gravi danni, ma per fortuna i due membri dell’equipaggio sono rimasti illesi grazie ai sistemi di sicurezza della vettura

SU SKY ARRIVA IL FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP