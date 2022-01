Nella seconda tappa in terra araba, il pilota del team Venturi batte Frijns e il compagno di squadra Di Grassi. Male le Mercedes, ancora indietro Giovinazzi. Prossimo appuntamento in Messico a fine febbraio

Mercedes a terra

Se c’è un vincitore di questa gara c’è anche uno sconfitto: è Nyck De Vries, che partiva dalla pole position (a proposito: il nuovo format a eliminazione diretta delle qualifiche è, direbbero i più giovani, una figata pazzesca) e si è beccato una lezione di strategia dal team Venturi, la casa di Mortara e di Di Grassi, poi terzo al traguardo. Gestione perfetta dal muretto della signora Susie Wolff (che sia lei la più brava in famiglia? Cominciamo a sospettarlo), con l’uso ideale dell’attack-mode tra i giri 15 e 16 per portare Mortara davanti a tutti, lasciando Di Grassi, meno performante, come scudiero alle sue spalle. Poi la frittatona di De Vries: scavalcato anche da Frijns sbagliava una staccata da scuola guida, si faceva sorpassare da mezzo gruppo e scivolava in decima posizione, che sarebbe stata la sua casella al traguardo. E siccome la fortuna aiuta spesso i più bravi, a una decina di minuti dalla fine era l’ingresso della safety car (dopo un traversone di Sims) e decretare la fine delle ostilità: gara neutralizzata e tutti in fila dietro Mortara, baci sorrisi e abbracci nel team Venturi cui è sfuggita la doppietta solo perché Frijns si è inserito tra i due ragazzi in total black e si è preso il secondo posto.