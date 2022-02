Formula Regional Asia, Arthur Leclerc campione

Arthur Leclerc pigliatutto: pole, vittoria e titolo di campione della Formula Regional Asia. Il pilota della Ferrari Driver Academy è assoluto protagonista a Yas Marina, dove chiude in anticipo la lotta per il titolo, matematicamente conquistato a due gare dal termine. In classifica il fratello minore di Charles (che ieri insieme a Sainz ha percorso i primi giri con la nuovissima F1-75) è salito a quota 230 punti, 65 in più del primo inseguitore, lo spagnolo Pepe Marti. Quattro successi, un secondo posto, tre terzi posti in 13 gare, nella top-10 in tutte le altre corse, ma Arthur Leclerc non vuole fermarsi: "Continueremo a spingere fino alla fine per chiudere in bellezza e arrivare al top della forma in vista del Campionato di Formula 3, al via il 19-20 marzo in Bahrain".